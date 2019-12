Gasto de Bolsonaro no cartão corporativo é mais de 3 vezes o valor de Dilma

247 - Dados sobre gastos de Jair Bolsonaro pelo cartão corporativo voltaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira 30. Um tuíte do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), bastante compartilhado, apontou que o presidente gastou, em 2019, uma média de R$ 1,240 milhão por mês, R$ 41 mil por dia e R$ 1.708 por hora.

As cifras têm como base o Portal da Transparência, mas incluem não só gastos de Bolsonaro e da primeira-dama, como também da Secretaria de Administração, da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), da vice-presidência, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) e do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação).

Em uma apuração em que considera apenas os gastos do GSI, o sociólogo Eduardo Cuducos afirma que, embora os números divulgados por Pimenta sejam “inflados”, a média de gastos de Bolsonaro ainda está mais do que três vezes acima que os da ex-presidente Dilma Rousseff, considerando números a partir de 2013, que são os disponibilizados. Confira em seus tuítes:

O tuíte do @DeputadoFederal é esse: https://t.co/ifJz0PWkAG



Os valores dele estão inflados, como o @aosfatos explica aqui: https://t.co/sE2OpFGA5t



Na minha análise usei apenas os gastos do GSI: https://t.co/RZt3GyYppf



Todos esses gastos estão sob sigilo. — Eduardo Cuducos (@cuducos) December 30, 2019