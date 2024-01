General Motors vai investir R$ 7 bilhões no Brasil até 2028, diz Lula

"Esses investimentos vêm em boa hora, com a retomada do crescimento econômico brasileiro com programas como Novo PAC e a Nova Política Industrial", destacou Lula nas redes sociais edit

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, após encontro com executivos da General Motors, que a montadora irá investir 7 bilhões de reais no Brasil até 2028.

"Hoje conversei com o presidente da General Motors International, Shilpan Amin, e o presidente da empresa para a América do Sul, Santiago Chamorro, sobre a primeira fase do novo plano de investimentos da empresa no Brasil, no valor de R$ 7 bilhões até 2028", publicou Lula na rede social X, antigo Twitter.

"Esses investimentos vêm em boa hora, com a retomada do crescimento econômico brasileiro com programas como Novo PAC e a Nova Política Industrial. Reindustrialização, geração de emprego e compromisso com o desenvolvimento sustentável", acrescentou.

A General Motors convocou entrevista coletiva para a tarde desta quarta-feira em Brasília para anúncio e detalhamento dos investimentos no Brasil.

