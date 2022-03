Goldman Sachs: EUA correm risco de recessão se petróleo chegar a US$ 200 o barril

Moscou alertou que as sanções ocidentais podem elevar o preço para US$ 300 o barril do petróleo edit

RT - O economista-chefe do Goldman Sachs, Jan Hatzius, alertou Washington que o aumento dos preços do petróleo vai levar a economia dos EUA a uma espiral descendente.

Ele afirmou que “seria necessário um aumento sustentado do preço do petróleo para US $ 200 por barril para produzir um choque de renda semelhante em magnitude àqueles que precipitaram as recessões de 1974 e 1979”, tornando a recessão de 2022 uma possibilidade real.

Os preços do petróleo Brent têm crescido constantemente desde o início do conflito ucraniano, e Moscou alertou que as sanções ocidentais podem elevar o preço para US$ 300 o barril.

