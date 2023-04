Governo apresenta pacote para facilitar acesso ao crédito nesta quinta-feira

Elaborado pelo Ministério da Fazenda, o pacote conta com 13 medidas que incluem projetos que já estão em tramitação no Congresso Nacional edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta, nesta quinta-feira (20), Lula um pacote de medidas para facilitar o acesso ao crédito e reduzir a taxa de juros básica (Selic), atualmente em 13,75% ao ano.

O pacote, elaborado pelo Ministério da Fazenda, conta com 13 medidas que incluem projetos que já estão em tramitação no Congresso Nacional.

Segundo o jornal O Globo, as medidas incluem o destravamento das parcerias público-privadas (PPPs) nos estados e municípios, mudanças no mercado de crédito, maior proteção aos investidores do mercado de capitais, além de melhorias das instituições de suporte aos mercados bancário e de capitais dos processos de utilização de garantias.

