Governo Bolsonaro não irá cumprir promessa de reajustar tabela do IR e 15,1 mi de contribuintes pagarão mais imposto em 2022

Defasagem no reajuste das faixas do Imposto de Renda deverá resultar em uma arrecadação acima do que seria devido da ordem de R$ 149 bilhões edit

247 - Jair Bolsonaro não deverá cumprir uma de suas principais promessas da campanha de 2018, que foi a reforma da tabela do Imposto de Renda. De acordo com reportagem da coluna da jornalista Carla Araújo, no UOL, o governo desistiu de corrigir a tabela de isenção do Imposto de Renda dos atuais R$ 1,9 mil para R$ 2,5 mil.Com isso, 15,1 milhões de pessoas, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) que estariam incluídas na faixa de isenção terão que pagar o imposto no ano que vem.

A defasagem acumulada na correção da tabela do IR chega a 134% desde 1996, quando a correção anual deixou de ser feita, e deverá resultar, ao longo do próximo ano, em uma arrecadação acima do que seria devido da ordem de R$ 149 bilhões.

"Sem reajustar a tabela pela inflação, o governo promove aumento de impostos e retira recursos das famílias de classe média", disse o presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva. “Na verdade, o liberalismo econômico só é aplicado, em geral, quando o pagador de impostos é rico”, completou o auditor.

