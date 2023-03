Governo e servidores assinam acordo para reajuste salarial de 9% e aumento de R$ 200 no auxílio-alimentação

Apoie o 247

Reuters - O Ministério da Gestão assinará nesta sexta-feira acordo entre o governo federal e entidades representativas dos servidores federais que estabelece os termos de reajustes salariais para a categoria.

Segundo o governo, as condições determinadas com os servidores são aumento salarial linear de 9% para todos os servidores e reajuste de 43,6%, ou 200 reais, no auxílio-alimentação, para 658 reais.

A assinatura do acordo será realizada em cerimônia que já teve início nesta manhã na Esplanada dos Ministérios.

Os números do acordo são os mesmos de proposta oficializada pela União na terça-feira da semana passada, que previa vigoração a partir do mês de maio, com pagamento em 1º de junho. O Ministério da Gestão disse anteriormente que o impacto para as despesas públicas dos reajustes será de 11,2 bilhões de reais este ano, valor já previsto no Orçamento de 2023.

Na primeira reunião da mesa de negociação com os servidores, em fevereiro, o governo havia proposto um reajuste de 7,8% para os salários pagos no início de abril mais o aumento de 200 reais no auxílio-alimentação, mas a proposta foi rejeitada pela categoria.

As principais carreiras do Executivo estão sem reajuste desde 2019, o que ajudou a conter os gastos do governo com salários, que representam o segundo maior grupo de despesas públicas depois da Previdência. No ano passado, as despesas com salários e encargos somaram 337,9 bilhões de reais, uma queda real de 6,1% sobre 2021, segundo dados do Tesouro. No mesmo período, as despesas totais do governo subiram 2,1% acima da inflação.

