Governo federal e BNDES anunciarão fundo bilionário para minerais estratégicos

247 - O Ministério de Minas e Energia (MME), juntamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciarão a criação de um novo fundo de investimento dotado de R$ 1 bilhão, destinado a fomentar o desenvolvimento de projetos voltados para a extração de minerais estratégicos no Brasil, informou a pasta em comunicado nesta terça-feira (27).

Este anúncio, que será feito durante a convenção Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), visa impulsionar a posição do Brasil no cenário global de transição energética, aproveitando seu vasto potencial geológico.

Com recursos disponíveis para empresas júnior e de médio porte, o Fundo de Investimento em Participações (FIP) Minerais Estratégicos facilitará o financiamento de pesquisas minerais, bem como o desenvolvimento e implementação de novas minas. O BNDES contribuirá com até R$ 250 milhões, limitando sua participação a 25% do total do fundo, que busca atrair outros investidores nacionais e internacionais.

Este fundo não só visa ampliar a produção nacional de minerais como nióbio, ferro, magnesita, tântalo, bauxita, vanádio e lítio, mas também posicionar o Brasil como um fornecedor crucial para atender à demanda mundial por tecnologias de energia limpa. A iniciativa sublinha o compromisso do governo brasileiro com a sustentabilidade e a inovação, alinhando-se às melhores práticas ESG (Environmental, Social, and Governance) para promover um impacto positivo nas comunidades locais e minimizar os impactos ambientais.

O Fundo de Minerais Estratégicos é uma continuação do apoio do BNDES ao setor de mineração, que, nos últimos dez anos, totalizou R$ 8,3 bilhões em financiamentos para cerca de 1.800 empresas. Além de incentivar a inovação e a sustentabilidade, o fundo almeja induzir as empresas a adotarem práticas que gerem benefícios sociais e ambientais, como a capacitação de mão de obra local, a regularização ambiental, a recuperação de vegetação e a gestão eficiente de água e resíduos.

