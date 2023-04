Governo formaliza entrega de novo arcabouço fiscal ao Congresso

O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ainda que nesta quarta-feira (19), no início da tarde, ocorrerá a nomeação do relator do projeto edit

247 - O governo do presidente Lula formalizou nesta terça-feira (18) a entrega do projeto do novo arcabouço fiscal ao Congresso Nacional, em evento no Palácio do Planalto.

Participaram da entrega o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e o primeiro vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), entre outros.

Marco fiscal enviado pela equipe econômica para a Câmara e o Senado.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/mxo5Eio5uB — Lula (@LulaOficial) April 18, 2023

Lira afirmou ainda que nesta quarta-feira (19), no início da tarde, ocorrerá a nomeação do relator do projeto. Conforme o presidente da Câmara, "atende bem" se o prazo de tramitação do projeto for cumprido até o dia 10 de maio.

Ele falou com jornalistas após a assinatura e entrega do texto do novo arcabouço fiscal a representantes do Congresso, em evento no Palácio do Planalto. (Com Reuters).

