Governo Lula manda revogar processos de privatização de oito estatais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que sejam desfeitos os processos de privatização de oito estatais iniciados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Petrobrás, Correios, Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Armazéns e os imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O despacho com a determinação foi assinado no domingo (1º) e publicado nesta segunda-feira (2) no Diário Oficial da União.

