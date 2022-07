Governo vai cortar mais de R$ 5 bilhões para cumprir teto de gastos

O novo bloqueio vai ocorrer às vésperas das eleições e criou uma tensão dentro do próprio governo edit

247 - O governo está preparando um novo bloqueio no Orçamento, com a finalidade de cumprir o teto de gastos.

O novo bloqueio vai ocorrer às vésperas das eleições e criou uma tensão dentro do próprio governo, já que diversos ministérios estão reclamando de falta de recursos para a execução de seus projetos.

De acordo com o Ministério da Economia, é necessário cortar mais de R$ 5 bilhões, mas o número exato ainda está sendo fechado em diversas reuniões na pasta e no Palácio do Planalto. O anúncio será feito na próxima sexta-feira (22), informa O Globo.

O bloqueio ocorrerá mesmo diante de estimativas de melhora constante na arrecadação de impostos.

O governo já tem bloqueados cerca de R$ 8,7 bilhões em gastos e fará um novo bloqueio após a avaliação bimestral de receitas e despesas.

