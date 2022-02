Grupo de economistas que aconselha campanha de Lula tem quatro jovens com menos de 30 anos

Apoie o 247

247 com Guilherme Amado, do Metrópoles - O grupo de economistas que aconselha a campanha do ex-presidente Lula tem quatro integrantes com menos de 30 anos, o que aponta para uma renovação geracional de alto impacto. O Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas (NAPP), colegiado da Fundação Perseu Abramo responsável por examinar as condições da economia e debater a política econômica governamental é coordenado pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, do Conselho Editorial do Brasil 247, e pelo professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Guilherme Mello.

A nova guarda do grupo de economistas do PT é composta pelos irmãos Ligia e Rodrigo Toneto, Beatrice Weber e Matias Cardomingo. Além da idade, os quatro economistas compartilham a mesma origem política: o Centro Acadêmico Visconde de Cairu (CAVV), da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP) -onde atuou também Mercadante, na resistência à ditadura.

Ligia Toneto, que esteve no Giro das 11 da TV 247 na última sexta-feira (4) e é comentarista do programa, é secretária de Juventude do PT em São Paulo e faz mestrado na Unicamp, sob orientação de Guilherme Mello, que comanda o grupo que auxilia na pré-campanha de Lula. No Giro, relatou como é a convivência de economistas de diferentes gerações (veja abaixo).

> > > Prioridade do governo Lula é geração de empregos

Matias Cardomingo e Rodrigo Toneto fundaram na USP o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades (Made), onde Cardomingo é pesquisador. Além disso, Cardomingo preside um diretório zonal do PT em São Paulo, em Pinheiros. Rodrigo Toneto, doutorado na Queen Mary University em Londres, na Inglaterra, depois de ter concluído o mestrado na USP.

Beatrice Weber faz doutorado no Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), onde Fernando Haddad foi professor, estudando economia verde.

