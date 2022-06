Guedes descarta aumento para servidores públicos em 2022

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Economia Paulo Guedes confirmou, nesta quinta-feira (9), que não haverá reajuste salarial para servidores públicos até o fim do ano de 2022, de acordo com o jornal Metrópoles.

A confirmação ocorreu em fala de Guedes no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O ministro não deu um prazo definido para um reajuste ao funcionalismo público, limitando-se a dizer que isso deve ocorrer "logo ali na frente", após uma eventual reforma administrativa.

A declaração vai ao encontro de fala semelhante do presidente Jair Bolsonaro (PL), quando, já nesta semana, havia dito que "não será possível dar nenhum reajuste para servidor no corrente ano" porque os custos para isso “atrapalhariam o funcionamento do Brasil.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE