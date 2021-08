Guedes recebe medalha do Exército por ter beneficiado militares com reforma da Previdência

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu nesta quarta-feira (25) a Medalha do Pacificador, uma deferência das Forças Armadas ao ministro em razão da aprovação da reestruturação das carreiras dos militares.

Com a reforma, Guedes garante aos militares salário integral na aposentadoria, não tendo idade mínima obrigatória. A contribuição foi fixada em 10,5% (iniciativa privada paga de 7,5% a 11,68% ao INSS).

A Medalha do Pacificador, segundo definição do Exército, "transformou-se em honraria a ser conferida a militares e civis, brasileiros ou estrangeiros, que tivessem prestado assinalados serviços ao Exército, elevando o prestígio da Instituição ou desenvolvendo as relações de amizade entre o Exército Brasileiro e os de outras nações".

PUBLICIDADE

Ao UOL, militares disseram que além da reforma de Guedes, a honraria também foi concedida por conta do canal de diálogo que o ministro mantém com as Forças Armadas, dando até mesmo liberdade para que seja procurado em questões orçamentárias e de projetos estratégicos.

Também receberam homenagens a ministra Tereza Cristina (Agricultura) e os ministros Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Marcelo Queiroga (Saúde).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE