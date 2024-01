Guru da Faria Lima diz que Brasil está bem com Lula e Haddad no comando

Apoie o 247

247 – O financista Luis Stuhlberger, renomado gestor do fundo Verde, compartilhou sua visão otimista sobre a atual conjuntura brasileira durante um evento na Faria Lima. Ele expressou elogios à liderança de Lula como chefe de Estado e ao papel desempenhado por Haddad como ministro da Fazenda, destacando suas qualidades e responsabilidade na condução do país. "Enquanto Lula for chefe de Estado e Haddad na prática for o chefe de governo, sem que isso esteja escrito na 'job description'... é uma pessoa boa, consciente, pode não pensar igual à gente, mas é responsável, tem boas ideias, é um governo razoável", disse ele, de acordo com reportagem do Valor.

Stuhlberger enfatizou a estabilidade alcançada pelo Brasil durante os anos da pandemia, apesar dos desafios fiscais que persistem. Ele observou que, embora haja preocupações em relação ao aumento dos gastos projetados, a falta de maioria do governo no Congresso limita suas ações, proporcionando uma dinâmica política que favorece a autonomia dos poderes.

Ao analisar o cenário econômico, Stuhlberger ressaltou a surpreendente queda da inflação no país e sugeriu que o governo poderia considerar a reintrodução do imposto sobre os combustíveis como uma medida para fortalecer a economia. Ele concluiu destacando o Brasil como um destino atrativo para investimentos, sugerindo uma diversificação de ativos e mantendo cautela diante da volatilidade dos mercados.

