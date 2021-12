Há apenas sete meses, Anac aprovava concessão da Itapemirim

Hoje, as operações da empresa estão suspensas e o dono, Sidnei Piva de Jesus, é acusado de golpe de criptomoedas edit

247 - Apenas sete meses se passaram desde a aprovação da concessão, pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), da Itapemirim Transportes Aéreos Ltda para exploração de serviços de transporte aéreo. Hoje, as operações da empresa estão suspensas e o dono, Sidnei Piva de Jesus, é acusado de golpe de criptomoedas.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirma que a Itapemirim passou pelo processo de certificação de operação e que a Anac seguiu os trâmites corretos e se “cercou de todos os cuidados” em relação à empresa.

“Ela (a Itapemirim) tinha todas as condições de operar e vinha até com uma proposta interessante de operação rodoviária com operação aérea. E, em tese, era um diferencial em relação a outras companhias”, declarou Freitas.

O ministro Gilson Machado (Turismo) e o então senador Ciro Nogueira conheceram o projeto em março deste ano.

