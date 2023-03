Haddad apresenta nova regra fiscal; baixe a íntegra

Com o novo marco, equipe econômica espera menos inflação, mais estímulo ao investimento privado, menos juros na dívida, recuperação de investimentos, previsibilidade e estabilidade edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), apresentou nesta quinta-feira (30) a nova regra fiscal a ser implementada no país, que substituirá o teto de gastos.

Segundo Haddad, o novo arcabouço fiscal vai garantir a volta dos mais pobres ao orçamento, a recuperação do orçamento de políticas públicas essenciais, além de mais espaço para o investimento público.

Com a nova regra, a equipe econômica do governo Lula (PT) espera alcançar menos inflação, mais estímulo ao investimento privado, menos juros na dívida pública, atração de investimentos internacionais, recuperação do grau de investimento, além de mais previsibilidade e estabilidade.

"Não está no nosso horizonte a criação de novos tributos ou aumento de alíquota de tributos existentes", esclareceu Haddad. Ele garantiu, por outro lado, que setores 'favorecidos' serão onerados.

