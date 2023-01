Haddad avalia pacote de medidas para reduzir rombo nas contas públicas

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu com sua equipe, nesta terça-feira (3), uma série de medidas para elevar a arrecadação e reduzir despesas, podendo gerar um impacto de até R$ 223 bilhões nas contas públicas. Um dos objetivos de Haddad é reduzir a projeção de déficit previsto para este ano, fixado em R$ 231 bilhões.

Ainda não foram tomadas decisões sobre nenhuma das ações. Haddad espera enviar um catálogo de ações para o presidente Lula nos próximos dias.

A Folha de S. Paulo escreve: "A relação de medidas pelo lado da receita inclui o aproveitamento de créditos do ICMS (R$ 30 bilhões), a redução do alcance da desoneração sobre combustíveis na comparação com o ano passado (R$ 28,67 bilhões), a possibilidade de desfazer o corte de 35% nas alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) adotado pela gestão anterior (R$ 9,01 bilhões) e a revogação do corte de PIS/Cofins sobre receitas financeiras de grandes empresas (R$ 4,4 bilhões).

A lista também cita a reoneração do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), com impacto de R$ 0,47 bilhão, embora não especifique qual parcela do tributo. Há uma observação de que esta medida está "em avaliação de mérito" pela Receita".

