Haddad: 'é hora de cobrar de quem não paga'

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (3) que "é hora de cobrar de quem não paga". De acordo com o titular da pasta, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará correções tributárias até o segundo semestre deste ano. "Não precisa aumentar imposto para atingir o objetivo, basta cobrar de quem não paga. Privilégios precisam ser cortados", disse Haddad à GloboNews.

Com o novo arcabouço fiscal, o governo federal pretende limitar os gastos públicos a 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e estabelecer um piso mínimo de 0,6%. O ministro disse que a proposta precisaria de incremento de receita entre R$ 110 bilhões a R$ 150 bilhões.

"Não tem espaço para discutir politicamente isso (aumenta da carga). Um liberal, na minha opinião, deveria ser aliado do governo agora (para) de fato aprovar a reforma tributária e acabar com os privilégios do (atual) sistema tributário", afirmou.

O ministro disse que o projeto das novas regras fiscais vai ser enviado para o Congresso Nacional antes do dia 15 de abril.

