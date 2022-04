Ibovespa cai 2,86% e dólar sobe 4%, na maior alta desde março de 2020

No acumulado da semana, porém, a alta do dólar foi um pouco menor, de 2,33% edit

Do infomoney - O Ibovespa fechou em forte queda nesta sexta-feira (22), volta de feriado. O principal índice da bolsa brasileira recuou 2,86%, aos 111.077 pontos, maior baixa desde 26 de novembro de 2021 (quando caiu 3,39%), acompanhando as bolsas americanas e ainda acertando as perdas registradas na véspera, quando a B3 ficou fechada. Na semana, a queda foi de 4,39%.

O dólar também foi destaque no pregão desta sexta. O contrato futuro para maio fechou em alta de 4,02%, a R$ 4,82. O dólar comercial, por sua vez, avançou 4%, negociado a R$ 4,804 na compra e a R$ 4,805 na venda. No acumulado da semana, porém, a alta foi um pouco menor, de 2,33%.

O Banco Central brasileiro, com o forte avanço, interviu pela primeira vez desde 23 de dezembro no preço da divisa dos EUA, realizando um leilão à vista de US$ 571 milhões.

