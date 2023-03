Ibovespa fecha em alta após anúncio do novo marco fiscal

Apoie o 247

247 - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, engatando o quinto pregão seguido no azul, após a divulgação do novo arcabouço fiscal do País pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,81%, a 103.631,3 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima, chegou a 104.085,4 pontos. O volume financeiro no pregão somava 22,1 bilhões de reais.

Apesar do avanço de 5,8% nessa série de altas, ainda caminha para um desempenho negativo em março, de 1,2% até o momento. (Com Reuters).

