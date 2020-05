Ibovespa fecha em alta de 2,9% e dólar recua a R$ 5,28

Infomoney - O Ibovespa fechou em forte alta nesta quarta-feira (27) com muita expectativa pelo veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste dos salários de servidores públicos. Também anima os investidores a irem às compras a melhora do desempenho das bolsas nos Estados Unidos, que subiram puxadas pelas ações de bancos como o JP Morgan, cujo avanço superou os 4% em meio a expectativas de reabertura da economia.

Estes bons prospectos acabaram por ofuscar o tom pessimista do Livro Bege do Federal Reserve, no qual revelou-se que as perspectivas continuam muito incertas, com aumento no desemprego ocorrendo ainda em todos os distritos e diante de declínios especialmente graves nos setores de hotelaria e lazer.

“Pela primeira vez nesta crise, estamos sendo bombardeados por boas notícias. Mais novos medicamentos vacinais parecem promissores”, afirmou, à CNBC, Jim Paulsen, estrategista-chefe do Leuthold Group, sobre o início dos estudos em humanos de uma vacina da Novavax, anunciada na segunda-feira.

Em queda forte mais cedo, o índice de ações de empresas de tecnologia Nasdaq zerou perdas. Mais cedo, a baixa se dava por conta do recuo nos papéis de companhias que se beneficiam da quarentena como Amazon, Netflix e Zoom.

Por aqui, o mercado de trabalho brasileiro fechou 860.503 empregos com carteira assinada em abril de 2020, de acordo com dados consolidados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta pelo Ministério da Economia. O saldo foi resultado de 598.596 admissões e 1.459.099 demissões ao longo do último mês.

O Ibovespa subiu 2,9% a 87.946 pontos com volume financeiro negociado de R$ 26,019 bilhões.

Já o dólar comercial teve baixa de 1,44%, a R$ 5,2808 na compra e R$ 5,2828 na venda. O dólar futuro para junho tinha queda de 1,27% a R$ 5,288.

No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2022 caiu três pontos-base a 3,23%, o DI para janeiro de 2023 recuou quatro pontos-base a 4,30% e o DI para janeiro de 2025 registrou perdas de seis pontos-base a 5,99%.

Hoje o dia começou com mais uma operação da Polícia Federal, que cumpre nesta quarta-feira 29 mandados de busca e apreensão no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura a disseminação de fake news.

Entre os alvos estão o ex-deputado federal, Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, e o blogueiro Allan dos Santos. Além deles, o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) também ligado ao presidente Jair Bolsonaro, é outro investigado pelo compartilhamento de notícias falsas.

Também nesta quarta, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou uma reabertura consciente do comércio no estado a partir de 1º de junho. A retomada ocorrerá nas cidades que tiverem redução consciente no número de casos. Segundo o UBS, o plano está de acordo com as estimativas e o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre deve se acelerar.

Já no velho continente, a Comissão Europeia avalia um pacote de ajuda à região. Segundo um tuíte do comissário europeu Paolo Gentiloni, o braço executivo da União Europeia proporá um novo pacote de estímulo fiscal de até 750 bilhões de euros (US$ 823 bilhões), em um esforço sem precedentes para superar a recessão. O Dax, de Frankfurt, sobe 1,74% e o CAC 40, de Paris, avança 1,82%.

