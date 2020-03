Ibovespa sobe 9,7% e encosta nos 70 mil pontos. Dólar recua a R$ 5,07

Principal índice acionário da B3 subiu 9,69% a 69.729 pontos com volume financeiro negociado de R$ 25,5 bilhões edit

Infomoney - O Ibovespa seguiu o desempenho das bolsas dos Estados Unidos e subiu muito forte nesta terça-feira (24) após a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, afirmar que há um otimismo real no Congresso de que está próximo o acordo entre Democratas e Republicanos para um pacote de US$ 2 trilhões para estimular a economia. O líder na maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, disse que o drama de Washington pode acabar hoje.

Hoje, o principal índice acionário da B3 subiu 9,69% a 69.729 pontos com volume financeiro negociado de R$ 25,5 bilhões. Em Nova York, o índice Dow Jones saltou 11,37%, no melhor pregão desde 1933, enquanto o S&P 500 avançou 9,38%. Já o Nasdaq teve ganhos de 8,12%.

Já o dólar futuro para abril recua 1,42%, a R$ 5,077, enquanto o dólar comercial caiu 1,12%, a R$ 5,0802 na compra e R$ 5,0808 na venda.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu 66 pontos-base a 4,98%, DI para janeiro de 2023 teve queda de 56 pontos-base a 6,71% e o DI para janeiro de 2025 recou 43 pontos-base a 8,32%.

Continue lendo noInfomoney.