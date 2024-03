iFood se diz pronto para negociar com Lula regulação do trabalho por aplicativos

Empresa diz que busca diálogo com o governo após críticas do presidente edit

247 – O diretor de políticas públicas do Ifood, João Sabino, expressou abertura para negociar com o governo em meio às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a falta de regulamentação dos entregadores da plataforma no país. Lula havia destacado a ausência desses profissionais na nova categoria profissional criada para os motoristas autônomos de transporte individual por aplicativo, lançada pelo governo.

Sabino enfatizou que a empresa está comprometida em priorizar os interesses dos trabalhadores e está aberta ao diálogo com o governo federal. Apesar das divergências entre governo e empresa, que levaram a um impasse nas negociações, o diretor expressou confiança de que um acordo será alcançado em breve, segundo aponta reportagem do Valor.

Uma das principais questões em debate é a diferença entre o modelo de previdência dos motoristas de aplicativos e dos entregadores. Sabino ressaltou que, embora as categorias compartilhem semelhanças em alguns aspectos, como a natureza autônoma do trabalho, existem diferenças significativas nos ganhos nominais e na sazonalidade das entregas de alimentos.

O ponto central de desacordo parece ser a proposta de tributação discutida anteriormente, que, de acordo com Sabino, era pelo menos o dobro da atual. Ele também apontou que o modelo proposto pelo governo poderia resultar em uma carga tributária mais pesada para os trabalhadores com menores rendimentos, o que representa um ponto sensível nas negociações.

