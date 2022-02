Indústria vai para sétima queda em 10 anos

A indústria sofrerá com a alta do juros, estimam projeções da FGV edit

Apoie o 247

ICL

247 - A indústria, que tem um peso de 20% no Produto Interno Bruto (PIB), sofrerá com a alta do juros e, se confirmada a queda este ano, o setor registrará sete recuos em dez anos. Os dados foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (FGV/Ibre), o PIB do País deve avançar 0,6% em 2022, com o PIB da agropecuária aumentando 3,5% e o de serviços, 1,3%. O da indústria deve cair 1,1%, com a indústria de transformação registrando a pior performance: recuo de 3,2%.

Atualmente, a taxa selic está em 10,75% e a expectativa do mercado financeiro é que chegue a 12,25%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE