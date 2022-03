Inflação da cesta básica já atinge 12,67% em doze meses

Apoie o 247

247 – "A inflação dos alimentos que compõem a cesta básica chegou a 12,67% no acumulado de 12 meses até fevereiro no Brasil, aponta estudo produzido por professores do curso de Economia da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). Com o resultado, o indicador voltou a ficar acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o que não ocorria desde outubro do ano passado. Até fevereiro, o IPCA teve avanço de 10,54% em 12 meses", escreve o jornalista Leonardo Vieceli em reportagem publicada na Folha de S. Paulo.

"Toda a população é afetada pela alta dos alimentos que compõem a cesta básica. As pessoas querem comprar produtos como café, açúcar, pão e carne. Mas são as classes com renda mais baixa que sofrem mais com uma inflação tão alta", diz o economista Jackson Bittencourt, coordenador do curso de Economia da PUCPR.

