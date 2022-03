Inflação dispara e CSN anuncia aumento de 20% do aço em abril

Apoie o 247

247 – Empresas que possuem mais poder de mercado e, portanto, maior capacidade de impor seus reajustes de preços aos clientes já começam a repassar a inflação, que disparou no Brasil, sob Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. "Diante da alta de custos de matérias-primas e insumos, impulsionada pela guerra Rússia-Ucrânia, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) vai aumentar os preços do aço em 20%, informou ao Valor o diretor-executivo comercial, Luiz Fernando Martinez. O aumento será feito em duas parcelas — 12,5% no dia 1° de abril e 7,5% no dia 15 do mês", aponta reportagem de Ivo Ribeiro , do Valor Econômico.

"Segundo Martinez, a elevação de preços vai abranger laminados a quente, bobinas a frio e zincadas, aços pré-pintado e galvalume, além de aço longo (vergalhão). Ficará de fora a folha metálica (usada para embalagens). Os reajustes serão repassados à cadeia de distribuição de aço, às indústrias (linha branca, máquinas e equipamentos, de tubos) e ao setor da construção civil", informa ainda o jornalista.

