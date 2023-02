Investidores estrangeiros voltam ao Brasil enquanto percepção sobre país melhora

Ainda há preocupação destes investidores com a situação fiscal do Brasil, conforme demonstrado em um evento realizado pelo banco Credit Suisse em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 — Investidores estrangeiros estão retornando ao Brasil, conforme ficou demonstrado em um evento realizado pelo banco Credit Suisse em São Paulo, segundo coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo . O evento reuniu 3 mil pessoas, entre investidores europeus e norte-americanos, gestores, analistas e clientes de alta renda.

Segundo a reportagem, no entanto, ainda há preocupação destes investidores com a situação fiscal do Brasil, “visível nas apresentações e nas conversas reservadas com 130 empresas da América Latina (foram 7 mil reuniões em dois dias de evento)”. Os investidores também questionam as possíveis reformas estruturais do novo governo. “As reformas são um ponto de interrogação ainda”, afirma o CEO do Credit, Marcello Chilov.

Mesmo com o questionamento, de acordo com o banqueiro, ficou evidente que a percepção externa sobre o Brasil teve nítida melhora. Segundo ele, os investidores querem não apenas oportunidades de curto prazo, mas investimentos com horizonte mais longo.

Entre as áreas de interesse, apostas em transição energética, produção de alimentos e investimentos sustentáveis. No entanto, os investidores têm dúvidas sobre as aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês). Estas estão paralisadas no País desde agosto de 2021. “A janela para os IPO de modo geral não está clara no mundo. Não é uma situação exclusiva do Brasil”, afirma Chilov.

Juros altos na maior parte dos países desestimulam investidores a buscar risco, diz a coluna.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.