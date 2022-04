Investimento direto do governo federal atinge menor nível em 17 anos, aponta FGV

De acordo com as estatísticas, considerando os investimentos diretos do governo federal, a taxa de investimento ficou em 0,26% do PIB no ano passado edit

247 - O Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) apontou, em estudo divulgado nessa segunda-feira (25), que os investimentos diretos do governo federal, atingindo o menor patamar em 17 anos. De acordo com as estatísticas, considerando os investimentos diretos do governo federal, a taxa de investimento encolheu de 0,33% do PIB para 0,26% do PIB no ano passado, o menor patamar desde 2004 (0,21%).

Os números apontaram que a taxa de investimentos brutos do setor público, somando União, estados, municípios e as estatais federais, caiu de 2,68% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020 para 2,05% do PIB em 2021. Foi o segundo pior índice da série histórica, iniciada em 1947, atrás apenas de 2017 (1,94% do PIB).

O levantamento foi elaborado com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Foram calculados os gastos diretos do governo federal, descontadas as transferências para estados e municípios para evitar dupla contagem.

O estudo mostrou que os governos estaduais aumentaram seus investimentos em consequência da melhora na arrecadação e no fluxo de caixa. A taxa de investimento dos estados passou de 0,40% do PIB em 2020 para 0,58% do PIB em 2021. Foi o melhor resultado desde 2014 (0,99% do PIB). A taxa de investimento dos governos municipais diminuiu para 0,81% do PIB em 2020 para 0,55% em 2021, sendo o pior resultado desde 2019 (0,56% do PIB).

