Investimento direto no país tem o pior resultado para o primeiro semestre desde 2015

Segundo o Banco Central (BC), o Investimento Direto no País fechou o primeiro semestre em R$ 25,4 bilhões, ante US$ 25,3 bilhões em 2015 edit

247 - O Brasil registrou ao longo do primeiro semestre o menor volume do chamado Investimento Direto no País (IDP) desde 2015. Segundo dados do Banco Central (BC), apesar da entrada de US$ 4,8 bilhões em junho, o IDP fechou em R$ 25,4 bilhões, ante US$ 25,3 bilhões em 2015.

A retração foi atribuída pela autoridade monetária às incertezas econômicas decorrentes da pandemia e a consequente redução dos investimentos em países emergentes.

Nos últimos 12 meses, o IDP registrou a entrada de US$ 71,7 bilhões, volume que corresponde a 4,41% do PIB. O resultado foi acima do registrado no mês anterior, de US$ 67,5 bilhões (4,05% do PIB).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.