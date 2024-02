Investimentos das montadoras para esta década no Brasil já somam mais de R$ 40 bilhões

Apoie o 247

247 – A indústria automobilística brasileira está em movimento, com investimentos anunciados que alcançam a marca de R$ 41,4 bilhões para os próximos dez anos, de acordo com reportagem da jornalista Marli Olmos, do Valor. As montadoras têm revelado planos ambiciosos para o mercado nacional, destacando-se a Volkswagen, que nesta semana comunicou sua intenção de injetar mais R$ 9 bilhões no setor, alcançando um investimento total de R$ 16 bilhões .

A confiança no cenário econômico, após a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, e nas reformas em andamento, como a tributária, impulsiona esse aporte significativo. Além disso, o setor automotivo brasileiro começa a delinear sua matriz energética, com a introdução de novos carros híbridos movidos a etanol, marcando uma transição rumo à eletrificação.

Os recursos planejados para os próximos anos se somam aos investimentos já realizados, totalizando um montante expressivo. Embora a entrada de veículos elétricos no mercado brasileiro seja gradual, as montadoras, como a Volkswagen, direcionam seus esforços para o desenvolvimento de plataformas híbridas e ecologicamente sustentáveis. Com exceção das marcas chinesas BYD e Great Wall Motors, que começam a produção no país este ano, não se esperam grandes expansões industriais entre as montadoras estabelecidas, dada a capacidade excedente.

Os investimentos não apenas impulsionam a inovação tecnológica, mas também prometem manter a estabilidade do emprego e fortalecer a economia nacional, em um cenário de perspectivas otimistas para o futuro do setor automobilístico brasileiro.

