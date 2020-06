Ipea estima queda de 6% no PIB de 2020

No lado da demanda, os investimentos devem ser o componente mais afetado, com queda de 9,7% em 2020, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). As importações, influenciadas pela desvalorização cambial e pela redução do nível de atividade, devem recuar 6,5% este ano e as exportações 6,4% edit

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou nesta terça-feira (9) suas estimativas para o desempenho do PIB brasileiro, para queda de 6% este ano e alta de 3,6% em 2021. Em março, as estimativas eram de baixa de 1,8% em 2020 e crescimento de 3,1% em 2021.

Economistas projetam queda de 10,5% para o PIB no segundo trimestre, com retração de 13,8% na indústria, 10,1% nos serviços e 11,2% no consumo das famílias.

Pelo lado da demanda, os investimentos devem ser o componente mais afetado, com queda de 9,7% em 2020. As importações, influenciadas pela desvalorização cambial e pela redução do nível de atividade, devem recuar 6,5% este ano e as exportações 6,4%.

De acordo com a equipe do Ipea, "as medidas de isolamento social, implantadas a partir de março para a contenção da epidemia de Covid-19, interromperam uma série de atividades produtivas no País".

"A flexibilização dessas medidas, em combinação com as políticas de preservação de emprego, renda e produção adotadas, devem permitir a gradual recuperação da economia ao longo dos próximos meses", diz.

