"Jabutis" tributários sugam Orçamento e reduzem arrecadação, diz Haddad

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que "jabutis" tributários que foram criados ao longo dos anos têm sugado o Orçamento do Estado brasileiro e reduzido a arrecadação do governo.

Em entrevista à BandNews TV, o ministro disse ainda que a intenção do governo com a reforma tributária é recompor a capacidade de investimento do país e afirmou que aqueles que não pagam imposto têm que arcar com a conta do ajuste fiscal do Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.