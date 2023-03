Jeffrey Sachs diz que juros são altíssimos no Brasil e que não é momento para austeridade fiscal

Apoie o 247

ICL

247 – O economista Jeffrey Sachs, professor da Universidade Columbia e diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável, reforçou as críticas à política neoliberal na economia, ao participar de seminário no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"O economista afirmou que o Brasil sofre com taxas altíssimas, que não podem ser justificadas pela situação fiscal do país. Além disso, defendeu que não é momento de austeridade fiscal, mas sim de ampliar investimentos, especialmente os públicos, para que a economia brasileira saia da situação 'empacada' que está nos últimos dez anos", escrevem as jornalistas Lucienne Carneiro e Paula Martini, no Valor.

“O Brasil é punido por taxas de juros altíssimas, por políticas de juros altos do Banco Central, que acho muito difíceis de explicar. [...] A situação fiscal do Brasil é totalmente distorcida através de juros extraordinariamente altos. Eu diria que são altos não pelos fundamentos fiscais. Um desses motivos são as políticas do Banco Central, que manteve juros altíssimos”, disse o economista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.