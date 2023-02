Lemann, Sicupira e Telles, acusados de fraude, têm proposta aceita pela Justiça para empréstimo de R$ 2 bi às Lojas Americanas

O valor do empréstimo é bem inferior às dívidas estimadas da companhia edit

247 - A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira (9) um pedido feito pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, para emprestar até R$ 2 bilhões às Lojas Americanas, que entrou em recuperação judicial no mês passado. O valor do empréstimo é bem inferior às dívidas estimadas entre R$ 43 bilhões e R$ 47 bilhões da companhia. Juntos, os três empresários possuem 31% das ações da empresa.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, a ideia é que a Americanas receba R$ 1 bilhão de imediato, para manter em funcionamento sua operação, incluindo pagamento a fornecedores.

O segundo bilhão virá em forma de debêntures privadas que serão oferecidas aos credores. Quando o investidor compra debêntures, é como se ele estivesse emprestando dinheiro para uma empresa.

