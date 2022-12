Luiz Marinho escolhe ex-presidente da CUT Vagner Freitas para número 2 no Ministério do Trabalho

Apoie o 247

247 - Futuro ministro do Trabalho, o deputado federal Luiz Marinho (PT) pretende nomear o ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) Vagner Freitas como secretário-executivo da pasta. A informação foi publicada neste sábado (25) pela coluna Painel.

O parlamentar é ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e ex-prefeito de São Bernardo do Campo (SP).

Entre 2005 e 2007, Marinho foi ministro da Previdência Social. Em 2008 deixou o posto para concorrer à Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade que governou por dois mandatos.

Atualmente, o desemprego está em 8,3% até o trimestre encerrado em outubro de 2022, de acordo com números divulgados no dia 30 de de novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

