Lula condena privatização da Eletrobras e diz que conta de luz "não vai baratear"

247 - Em entrevista nesta terça-feira (14) à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia, Minas Gerais, o ex-presidente Lula (PT) condenou mais uma vez a privatização da Eletrobras. Acontece nesta terça-feira na sede da B3, em São Paulo, a cerimônia de Toque de Campainha, que simboliza a capitalização da estatal.

O petista garantiu que a privatização da Eletrobras não resultará em mais empregos ou na redução da conta de energia elétrica. Ele lembrou, ainda, que com a companhia sob o comando da iniciativa privada, programas como o Luz para Todos, que levou durante os governos petistas energia elétrica aos rincões do país, serão inviabilizados.

"Agora resolve privatizar a Eletrobras, dizendo que vai ter mais emprego e que vai baratear [a energia elétrica]. Não vai baratear! A hora em que privatizar a Eletrobras não vai ter mais Luz para Todos, porque não tem empresário socialista nesse país que está disposto a fazer ligação [de energia] de graça na casa das pessoas. Nós fizemos", afirmou.

A fala de Lula vai no mesmo sentido da avaliação de analistas, que não vêem a privatização da Eletrobras como caminho para a redução da tarifa de energia.

O ex-presidente ainda destacou a resonsabilidade de Jair Bolsonaro (PL) sobre a inflação no Brasil, ainda que o atual chefe do governo tente se eximir da culpa. "Esse aumento da gasolina, do óleo diesel, do gás e da energia elétrica representam 50% da inflação. O 'seu Bolsonaro' fica jogando a culpa em cima do governador enquanto deveria saber que a culpa é da covardia dele, de não ter coragem de assumir o papel do presidente. Como é que o presidente de uma empresa [em referência à Petrobrás], indicado pelo presidente da República, em uma canetada aumenta o preço e esse presidente, que manda no presidente da Petrobrás, não teve coragem de desfazer esse preço?".

