Lula critica desoneração da folha e cobra que empresários deem contrapartida aos trabalhadores

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - O Brasil não pode ficar “subordinado à pequenez” de quem está brigando pela desoneração da folha de pagamento a setores específicos sem oferecer contrapartida aos trabalhadores, disse nesta quinta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em evento sobre a retomada de investimentos na Refinaria Abreu e Lima (Rnest), da Petrobras, Lula questionou se empresários que defendem o benefício fiscal estão garantindo estabilidade aos funcionários e ampliação de salários.

continua após o anúncio

“Só eles querem, só eles desejam, esse país precisa mudar”, disse.

As declarações ocorrem no momento em que o governo vem enfrentando uma dura negociação com o Congresso Nacional, que resiste a flexibilizar esse incentivo fiscal. Lula chegou a vetar no ano passado uma prorrogação da desoneração aprovada pelo Legislativo, mas o veto presidencial foi derrubado por deputados e senadores.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: