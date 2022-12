Lula critica perseguição a Mercadante e diz que ele está preparado para comandar o BNDES

Apoie o 247

247 – O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva critica a perseguição que vem sendo feita por setores da mídia ao economista Aloizio Mercadante, que será presidente do BNDES. "O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do economista Aloizio Mercadante (PT-SP), recém-indicado por ele para presidir o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e criticado por setores do mercado financeiro e até mesmo entre economistas e políticos aliados", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna na Folha de S. Paulo

"Em conversas com aliados, Lula disse que ele está sendo 'perseguido', e que 'estão colocando na conta do Mercadante' coisas que não são da responsabilidade do economista, como a mudança na lei das estatais. No entendimento de Lula, o futuro presidente do BNDES poderia assumir o comando do banco sem a mudança na regra, já que não ocupava cargo na direção do PT", prossegue Mônica.

