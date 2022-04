Lula defende que BC tenha metas de emprego e crescimento

Lula disse ainda que não tem problemas com o presidente do BC, Roberto Campos Neto edit

247 - O ex-presidente Lula defendeu a ampliação das competências do Banco Central para incluir, além da meta de inflação, metas de crescimento econômico e de emprego.

Segundo Lula disse a youtubers nesta terça-feira, 26, o BC não pode ter somente a responsabilidade de cumprir a meta de inflação, “aumentando juros”.

“O mesmo BC que pode estabelecer a meta de inflação, por que a gente não pode colocar também para discutir as metas de crescimento, as metas de geração de emprego? Porque dá a impressão de que só uma coisa tem importância”, declarou.

Lula disse ainda que não tem problemas com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e que apenas gostaria de discutir outras formas de combater a inflação.

“‘Ah, o Lula vai pegar o Banco Central privatizado’. Não tem problema. No meu tempo o Banco Central era livre. O [Henrique] Meirelles teve toda a liberdade”, assegurou.

Atualmente o Conselho Monetário Nacional -- composto pelo ministro da Economia, presidente do Banco Central e secretário especial do Tesouro e Orçamento -- define a meta de inflação com uma margem de tolerância. Cabe ao BC, como sua principal tarefa, trabalhar para seu cumprimento.

Mas além de mirar a meta de inflação, o BC hoje deve também "zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego", de acordo com a lei que criou a independência da autoridade monetária.

