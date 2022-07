Lula defendeu o fim do teto de gastos na Fiesp e empresários reagiram bem

Apoie o 247

247 – O encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os empresários, ocorrido ontem, na Federação das Indústrias de São Paulo, transcorreu bem e foi marcado pelas diretrizes do programa de governo do PT, que contempla o fim do teto de gastos. "Durante o almoço, Mercadante apresentou as diretrizes do programa econômico aos empresários. O plano aborda a proposta de revogação do teto de gastos e revisão do atual regime fiscal. Infraestrutura e medidas para conter a inflação foram alguns dos temas abordados durante o encontro", relatam André Guilherme Vieira e Mônica Scaramuzzo, em reportagem publicada no Valor.

"O programa econômico do PT também defende um projeto de modernização da estrutura produtiva por meio da reindustrialização e do incentivo à produção agropecuária – tema de interesse do empresariado. Educação e meio ambiente também foram debatidos. O clima do almoço foi de disposição para o diálogo, segundo um empresário ouvido pela reportagem. Lula, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad saíram satisfeitos do encontro, de acordo com um petista ouvido sob reserva", acrescentam os repórteres.

Participaram desse almoço Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco), Dan Iochpe (Iochpe Maxion), Carlos Alberto Sicupira (3G Capital), Luiza Trajano (Magazine Luiza), Jacyr Costa (Tereos), Fabio Coelho (Google), Roberto Azêvedo (Pepsico) e João Moreira Salles (documentarista e presidente do Instituto Moreira Salles). Josué Gomes, presidente da Fiesp, e Rafael Cervone, à frente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), também estiveram presentes.

