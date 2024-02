Lula diz ao Congresso que investimento em 2024 será impulsionado por bancos públicos e prevê alta de mais de 2% do PIB

De acordo com o presidente, o crescimento do País no seu primeiro ano de governo está acima das projeções feitas pelo Banco Central edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em mensagem enviada ao Congresso Nacional nesta segunda-feira que os investimentos no país em 2024 serão impulsionados pela retomada de financiamento pelos bancos públicos e projetou um crescimento econômico superior a 2% neste ano, impulsionado principalmente pela demanda doméstica.

"O ano de 2023 deverá fechar com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,92%, índice muito superior à projeção de 0,79%, presente no relatório Focus, do Banco Central do Brasil, do início de 2023", disse a mensagem para marcar o início do ano legislativo.

continua após o anúncio

Já para o PIB industrial, a projeção é de expansão superior à do ano passado, impulsionada principalmente pelos números da indústria de transformação, resultados dos cortes da taxa Selic e subsequente melhoria nas condições de crédito.

Lula apontou que políticas implementadas por seu governo no ano passado ajudarão na expansão da economia em 2024 e apontou para a continuidade da queda na taxa básica de juros e no processo de redução da inflação, com convergência para o centro da meta de 3%.

continua após o anúncio

"A seriedade na condução da política econômica possibilitou que fechássemos 2023 com a inflação baixa e dentro da meta. O processo de desinflação deve permanecer, ao longo de 2024, guiado pela continuidade da desaceleração de componentes subjacentes, mas desta vez também pela desaceleração de preços monitorados", afirmou.

A mensagem, porém, destacou os efeitos de alterações climáticas de grande magnitude devido ao El Niño e choques em cadeias de suprimento causados por tensões geopolíticas no Oriente Médio e na Ucrânia como os principais fatores de risco para o processo de redução das pressões de preços.

continua após o anúncio

Além da redução da inflação e dos juros, Lula também destacou uma melhora no mercado de trabalho e uma ampliação nas concessões de crédito como os efeitos positivos esperados para este ano como resultados das medidas implementadas em 2023.

A respeito da relação entre o Executivo e o Legislativo, Lula ressaltou a harmonia entre os Poderes como fator significativo para desenvolvimento do país e, segundo ele, o governo vai buscar fortalecer essa interação, respeitar as instâncias institucionais e encontrar soluções compartilhadas no futuro.

continua após o anúncio

Como prioridades legislativas do governo, a mensagem destaca o compromisso com a transição energética sustentável por meio de matérias focadas em fontes de energia renováveis e de impacto ambiental reduzido, entre outras.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Victor Borges, em Brasília)

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: