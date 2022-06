Lula diz que seu programa de governo não será do PT, mas dos sete partidos que o apoiam

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que somente conversará com agentes do mercado “na hora em que tiver interesse”. “O mercado precisa conversar com o candidato a presidente e [na] hora que eu tiver interesse eu vou conversar com o mercado”, afirmou a uma rádio gaúcha, segundo relato de André Guilherme Vieira , jornalista do Valor Econômico. “Sabe, eu não vou ficar indicando um economista, eu tenho 90 economistas participando do grupo de trabalho, tem gente do mercado, eu não vou queimar um ou outro economista”, disse o petista.

Ele também falou sobre o recente diálogo do economista Pérsio Arida, um dos formuladores do Plano Real, com Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo. “Veja, o Persio Arida foi indicado pelo companheiro Geraldo Alckmin para conversar com a Fundação Perseu Abramo sobre o programa de governo. E ele foi conversar, eu acho que é razoável que se converse, nós não somos donos da verdade e nós queremos conversar com todo mundo”, afirmou. Segundo Lula, “o programa de governo não pode ser do PT, tem de ser desses 7 partidos [PSB, PC do B, Psol, Solidariedade, PV, Rede e o PT] que estão conosco e mais a sociedade”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE