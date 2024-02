Lula e Prates anunciam investimento de R$ 250 milhões da Petrobrás em diversidade e inclusão cultural

Apoie o 247

247 - A Petrobrás divulgou, nesta sexta-feira, que destinará R$ 250 milhões para fomentar a diversidade e a inclusão por meio de ações culturais em todo o Brasil. O anúncio foi feito antes do lançamento oficial da iniciativa, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um evento no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro.

Este investimento marca o maior apoio já concedido pela estatal ao setor cultural e visa patrocinar uma ampla gama de projetos que reflitam a rica diversidade cultural brasileira. A iniciativa faz parte da Seleção Pública Petrobrás Cultural – Novos Eixos, um novo programa de patrocínio que busca apoiar atividades que promovam a brasilidade em suas mais variadas formas.

O programa recém-atualizado da Petrobrás Cultural abre suas portas para uma variedade de propostas, incluindo a programação de espaços culturais, realização de espetáculos artísticos, exposições, produção cinematográfica, sustentação de grupos artísticos, projetos digitais, além de festivais e festas regionais. No total, dez diferentes tipos de ações culturais poderão receber patrocínio.

Os interessados têm até o dia 8 de abril para submeter suas propostas, que devem estar vinculadas ou se vincularem posteriormente à Lei Rouanet ou à Lei do Audiovisual, dependendo do resultado do processo seletivo. Este movimento da Petrobrás sublinha o compromisso da companhia em promover a inclusão social e valorizar a riqueza cultural do país.

