Lula e Ratinho Jr. anunciam investimento bilionário nas estradas do Paraná

Contratos foram assinados nesta terça-feira, no Palácio do Planalto

247 – As obras e melhorias na malha rodoviária do Paraná estão prestes a ganhar um impulso significativo com o início da concessão dos lotes 1 e 2 das rodovias do estado. Estima-se que essas intervenções terão um impacto direto no fortalecimento da economia regional, tornando o escoamento da produção mais fácil, reduzindo o tempo de deslocamento e promovendo a geração de empregos e renda para os mais de 6 milhões de brasileiros que residem na área impactada.

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, ressaltou que serão investidos cerca de R$ 19 bilhões nas estradas paranaenses, representando obras estruturantes e transformadoras para toda a região. O evento de assinatura do contrato contou com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sublinhando a importância nacional dessas concessões.

O investimento total previsto é de R$ 30,4 bilhões, somando investimentos e serviços operacionais, abrangendo as estradas que compõem os dois lotes. O Ministro enfatizou que essa iniciativa é parte do compromisso do Governo Federal em melhorar a qualidade da malha viária do Paraná, elevando o percentual de vias em boas condições para o tráfego e reduzindo as rodovias em más condições.

A parceria entre os governos federal e estadual foi crucial para viabilizar esse projeto ambicioso, destacou o Ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele enfatizou a importância de unir esforços para gerar empregos, impulsionar a atividade econômica e melhorar a infraestrutura logística, reduzindo o chamado "Custo Brasil".

Essas concessões marcam o primeiro ano da atual gestão do Executivo Federal e são as primeiras do Novo PAC, aplicando dispositivos da nova modelagem de concessões rodoviárias desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. O modelo prioriza tarifas mais justas de pedágio, associadas a melhorias nos trechos concedidos.

Os descontos para os motoristas devem ser, em média, 50% menores do que os valores praticados anteriormente no estado. Estão previstas cinco praças de pedágio no Lote 1 e seis no Lote 2. A gestão das rodovias será feita pela Infraestrutura Brasil Holding XXI S.A. e pelo Consórcio Infraestrutura PR, vencedores dos lotes 1 e 2, respectivamente.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, expressou entusiasmo com o projeto, ressaltando a importância estratégica do estado como uma central logística entre o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, e suas fronteiras com Argentina e Paraguai. Ele destacou que as intervenções previstas aumentarão a capacidade de carga, garantindo mais segurança e conforto aos usuários e caminhoneiros.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, e parlamentares da representação federal do Paraná no Congresso Nacional.

As intervenções prioritárias incluem ações emergenciais, recomposição da sinalização e recuperação estrutural das estradas. No Lote 1, serão duplicados 344 quilômetros de vias, enquanto no Lote 2, mais de 350 quilômetros de pistas duplas serão incorporados à malha rodoviária.

Além das melhorias estruturais, os contratos preveem descontos para usuários frequentes, reclassificação tarifária, aporte progressivo de recursos vinculados e mecanismos de segurança viária, como pontos de parada e descanso para caminhoneiros e áreas de escape.

Essa iniciativa representa um marco na história das rodovias paranaenses, prometendo não apenas melhorias estruturais, mas também impulsionando o desenvolvimento econômico e a segurança viária em toda a região.

