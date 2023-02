Lula, Haddad e Jean Paul Prates definem hoje preços dos combustíveis

Apoie o 247

247 – O governo federal decide, nesta manhã, se retoma os impostos sobre os combustíveis, o que pode elevar a gasolina em R$ 0,69 e o etanol em R$ 0,24. "O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, nesta segunda-feira, para discutir a desoneração dos combustíveis. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também vai participar. O encontro está previsto para acontecer às 10h, no Palácio do Planalto. Lula precisa decidir se mantém ou se revoga a isenção de impostos federais sobre combustíveis. A desoneração, iniciada no governo Jair Bolsonaro (PL), foi prorrogada em janeiro pelo petista e a medida deixa de valer na terça-feira (28/2)", aponta reportagem do Valor Econômico.

"Parte dos ministros e da cúpula do PT defende a continuidade da isenção para evitar a alta dos preços. A equipe econômica, comandada por Haddad, é contra. O tema é considerado central para o governo. Haddad, inclusive, decidiu antecipar a volta da sua viagem à Índia, onde participou de um encontro do G-20. Ele chega a Brasília neste domingo e deve se reunir com integrantes da sua equipe antes de conversar com o presidente", acrescenta a reportagem.

A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, defende que a desoneração seja mantida , enquanto não houver uma nova política de preços da Petrobrás.

