"Lula não assusta o mercado", diz analista de riscos internacionais

247 – O mercado financeiro internacional não vê nenhum risco para os investidores na hipótese de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022. Quem afirma é o analista de risco político Erich Decat, da empresa DKPG, que concedeu entrevista às jornalistas Jenne Andrade e Valéria Bretas, do Estado de S. Paulo. "Há casas de análise que colocam Lula como vencedor. Isso quer dizer que eles estão precificando a vitória do petista. Logo, o Lula não assusta. E, se Lula não assusta, já está entrando no preço. Tem um ponto importante: não houve ruptura de contrato durante a gestão do Lula. É isso que o investidor tem acompanhado", disse ele.

Decat afirmou que o risco maior reside na vitória de Jair Bolsonaro. "Há uma grande dúvida sobre o que seria o Bolsonaro 2. Bolsonaro venceu com o Paulo Guedes debaixo do braço dele. Por isso, voltam as dúvidas: qual será a agenda econômica em um segundo mandato? O Paulo Guedes terá qual papel? Isso não está claro", afirmou.

