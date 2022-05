Lula testa Alexandre Padilha em reuniões com o mercado financeiro e ex-ministro passa no teste

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escalou o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), ex-ministro da Saúde, para encontros estratégicos com representantes do mercado financeiro, o que abriu especulações de que ele poderá vir a ser o próximo ministro da Fazenda. "Lula escalou um médico de perfil moderado para dialogar com o mercado financeiro. O ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) surpreendeu positivamente o grupo de investidores com quem dialogou durante um almoço em Washington, no dia 22, em painel organizado pela XP Investimentos, durante a semana de eventos do Fundo Monetário Internacional (FMI)", informa a jornalista Andrea Jubé , do Valor Econômico.

"A resposta foi tão positiva que o ex-presidente o enviou para uma nova missão junto a investidores, e Padilha- que também foi ministro das Relações Institucionais -, representou o presidenciável do PT em evento promovido pelo Banco Itaú/BBA, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, no dia 28 de abril", acrescenta a jornalista.

Os pontos mencionados por Padilha foram: (1) revogação do teto de gastos para ampliar investimentos em infraestrutura, (2) revisão de pontos da reforma trabalhista, (3) negociação permanente com agentes econômicos sobre eventuais mudanças na economia, (4) recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, (5) empenho por uma reforma tributária e (6) fortalecimento dos sindicatos.

Ao ser cobrado por "moderação" de Lula, Padilha "respondeu que o aceno mais eloquente nesse sentido foi a aliança com o ex-adversário Geraldo Alckmin". Em sua reportagem, Jubé afirmou que Lula também vem testando o senador Jaques Wagner (PT-BA) como interlocutor junto ao empresariado e não mencionou o ex-governador Wellington Dias, do Piauí, que vem cumprindo o mesmo papel.

