Lula volta a criticar desmonte da Petrobrás e privatização da Eletrobrás: "um escárnio"

247 - O presidente Lula (PT) participou nesta quinta-feira (18) do ato de formalização para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia e, durante discurso, voltou a criticar o desmonte da Petrobrás ocorrido desde o golpe contra a presidente Dilma Rousseff e a privatização da Eletrobrás no governo Jair Bolsonaro (PL), classificando a venda da companhia como "um escárnio".

O presidente afirmou que, não fossem os retrocessos dos últimos anos, o Brasil já poderia ter se consolidade como a quinta economia do mundo. "Esse país precisa se dar uma chance. Esse país é muito grande para ser tratado como se fosse um país pequeno. Esse país tem um potencial extraordinário e nós já provamos isso duas vezes. Esse país já poderia estar consagrado como a quinta economia do mundo há muito tempo. Mas há muita gente nesse país que teima em retroceder. O que fizeram com a nossa Petrobrás? A privatização da Eletrobrás, as pessoas não gostam que se fale, mas foi um escárnio que se fez nesse país em um setor estratégico como o setor de energia".

O presidente também citou o caso da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que ele visitará também nesta quinta-feira para iniciar a retomada das obras. "Estou saindo aqui, vou para Recife, vou visitar a refinaria que durante 14 anos ficou paralisada. Ela já poderia estar refinando 260 mil barris de petróleo por dia e não está. Eu vou lá para terminar aquela refinaria". Com a confirmação da ampliação da unidade, a Petrobrás e o governo federal estimam a criação de aproximadamente 30 mil empregos diretos e indiretos durante as obras, além de um acréscimo de cerca de 13 milhões de litros de Diesel S10 por dia à capacidade de produção nacional.

