Lula volta a criticar taxa de juros: "estão brincando com o país, com o povo pobre e com os empresários"

247 - Durante discurso no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (10) pela ocasião dos 100 primeiros dias de seu governo, o presidente Lula (PT) voltou a criticar o patamar da taxa de juros do Brasil, definida pelo Banco Central, que atualmente está em 13,75% ao ano.

Lula declarou que "continua achando que 13,75% [de juros] é muito alto": "continuo achando que estão brincando com o país, com o povo pobre e com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer”.

