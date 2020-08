Maia diz que prorrogação de auxílio emergencial ‘é muito difícil’

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, nesta terça-feira, 18, que prorrogar o auxílio emergencial novamente com o valor de R$ 600 “é muito difícil”. “O Parlamento tem responsabilidade. Eu acho que a gente sabe que a manutenção dos R$ 600 é muito difícil”, afirmou.

O parlamentar reclama do impacto nos cofres públicos, já que o benefício representa um custo superior a R$ 50 bilhões por mês. Maia fala na possibilidade de inflação e comenta o novo programa social do governo de “ampliação” do Bolsa Família com o Renda Brasil. Ele disse que, antes de o governo definir um valor para os beneficiários, deve ser feita uma sondagem com o Congresso.

